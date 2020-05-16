Неизвестный заявил о «минировании» всех аэропортов и больниц Москвы 

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Все аэропорты и инфекционные больницы Москвы получили анонимные сообщения о «минировании», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах

Кроме того, неизвестные сообщили об угрозе взрывов на всех станциях столичного метрополитена и во всех родильных домах города, заявил источник.

В городской полиции отметили, что не обладают данной информацией.

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