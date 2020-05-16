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Неизвестный заявил о «минировании» всех аэропортов и больниц Москвы 

Газета.Ru и ещё 13 23 минуты назад
Неизвестный заявил о «минировании» всех аэропортов и больниц Москвы
Фото: Газета.Ru
Все аэропорты и инфекционные больницы Москвы получили анонимные сообщения о «минировании», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах
Кроме того, неизвестные сообщили об угрозе взрывов на всех станциях столичного метрополитена и во всех родильных домах города, заявил источник.
В городской полиции отметили, что не обладают данной информацией.
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Новости Москвы , Пожары , РИА Новости
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