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Москвичей младше 65 лет предупредили об опасности 

Мария Иванова 21 минуту назад
Москвичей младше 65 лет предупредили об опасности
Фото: РИА Новости
Более 80 процентов москвичей, у которых коронавирус подтвердился за последние сутки, оказались младше 65 лет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
За последние сутки в столице выявили 4748 новых случаев коронавируса. За все время в Москве зарегистрировали 135 464 человека с коронавирусом, 24 562 из них выздоровели, 1358 скончались.
По данным врачей, 39,6 процента новых пациентов — люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 6,4 процента — дети. Около 36,8 процента прироста составляют люди от 46 до 65 лет, 10,5 процента — от 66 до 79 лет, 6,7 процента — старше 80 лет.
Как писал «Рамблер», ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что средний возраст заразившихся коронавирусом в России составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.
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Новости Москвы , Татьяна Голикова
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