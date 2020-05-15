Москвичей младше 65 лет предупредили об опасности 

Более 80 процентов москвичей, у которых коронавирус подтвердился за последние сутки, оказались младше 65 лет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

За последние сутки в столице выявили 4748 новых случаев коронавируса. За все время в Москве зарегистрировали 135 464 человека с коронавирусом, 24 562 из них выздоровели, 1358 скончались.

По данным врачей, 39,6 процента новых пациентов — люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 6,4 процента — дети. Около 36,8 процента прироста составляют люди от 46 до 65 лет, 10,5 процента — от 66 до 79 лет, 6,7 процента — старше 80 лет.