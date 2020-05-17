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Сергей Собянин заявил, что тест на антитела к COVID-19 сможет сдать каждый желающий 

Вечерняя Москва и ещё 5 28 минут назад
Собянин обратился к москвичам
Фото: Вечерняя Москва
После того, как столица выйдет на большие мощности тестирования на антитела к коронавирусу, его сможет сделать каждый желающий. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
— После того как выйдем на большие мощности, сделаем так, чтобы по электронной записи любой желающий смог записаться и получить это исследование, но это перспектива двух-трех недель, — рассказал глава города в эфире телеканала «Россия-1».
По его словам, над соответствующей возможностью уже ведется работа.
Ранее мэр Москвы сообщил, что в столице начнут бесплатно тестировать на наличие антител к коронавирусу. Случайным образом будут выбираться около 70 тысяч горожан, которые смогут сдать анализ. Приглашение отправят по СМС.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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