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В Москве вылечились от коронавируса еще 1235 пациентов 

ТК «Звезда» 48 минут назад
В Москве вылечились от коронавируса еще 1235 пациентов
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
На данный момент общее число переболевших москвичей составляет 24,5 тысячи человек.
В Москве вылечились от коронавируса еще 1235 пациентов. По данным, озвученным заместителем мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасией Раковой, в общей сложности после лечения от инфекции из больниц выписаны уже 24,5 тысяч москвичей.
По ее словам, диагноз ставится пациентам на основе молекулярно-генетического теста, который представляет собой взятие мазка из носа и ротоглотки заболевшего. По назначению врача также могут проводиться и другие анализы.
В момент выписки пациент получает индивидуальные рекомендации по дальнейшим действиям от своего лечащего врача.
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Новости Москвы , Общество
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