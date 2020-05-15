В Москве вылечились от коронавируса еще 1235 пациентов 

На данный момент общее число переболевших москвичей составляет 24,5 тысячи человек.

Москве вылечились от коронавируса еще 1235 пациентов. По данным, озвученным заместителем мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасией Раковой, в общей сложности после лечения от инфекции из больниц выписаны уже 24,5 тысяч москвичей.

По ее словам, диагноз ставится пациентам на основе молекулярно-генетического теста, который представляет собой взятие мазка из носа и ротоглотки заболевшего. По назначению врача также могут проводиться и другие анализы.

В момент выписки пациент получает индивидуальные рекомендации по дальнейшим действиям от своего лечащего врача.