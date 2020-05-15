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Сергей Собянин поздравил Московский метрополитен с юбилеем 

Москва меняется и ещё 34 4 часа назад
Собянин поздравил Московский метрополитен с юбилеем
Фото: vk.com/mossobyanin
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Московский метрополитен с 85-летием. Об этом столичный градоначальник сообщил в своём микроблоге Twitter.
«С 85-летним юбилеем, мосметро! Вы первые в мире по надежности и соблюдению расписания, интенсивности движения и уровню доверия пассажиров!
Это самая динамично развивающаяся транспортная система: еще никогда метро не росло такими темпами. Сегодня сеть с единым уровнем сервиса и билетной системой состоит из 333 станций и 780 километров линий — в 1,8 раза больше, чем 10 лет назад», — подчеркнул Сергей Собянин.
Мэр Москвы также отметил, что в Московском метро работает самая большая команда в столице. Сложнейшей транспортной системой управляют более 60 тысяч человек.
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Новости Москвы , Другое , Сергей Собянин
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