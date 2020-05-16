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В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств 

RT на русском и ещё 6 15 минут назад
Москву ждет масштабная дезинфекция
Фото: ТАСС
В Москве 16 мая будет проведена очередная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств города.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Главная задача дезинфекции — предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая ситуация остаётся сложной, а дезинфекция, по оценкам специалистов, — одно из самых эффективных средств профилактики», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков
По его словам, такого рода дезинфекции проводятся в столице каждую неделю, начиная с конца марта. Предстоящая будет уже восьмой по счёету.
Ранее в МЧС России заявили, что в стране более 1,7 тыс. лечебных и образовательных учреждений уже прошли специальную санитарную обработку в целях минимизации распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Новости Москвы , Общество , Ситуация в мире , Петр Бирюков , МЧС
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