Визиты в магазины без масок и перчаток могут запретить

Столичные власти могут обязать магазины следить за соблюдением масочного режима. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Если такое решение будет принято, покупателей без масок и перчаток пускать в магазины не будут. "Чтобы усилить контроль за использованием посетителями магазинов масок и перчаток, обсуждается внесение изменений в правовые акты Москвы, согласно которым предприятия торговли будут обязаны не допускать в торговые залы посетителей без средств индивидуальной защиты", — объяснил ТАСС Немерюк.

Напомним, с 12 мая в столичном регионе действует масочный режим. Жители должны надевать маски и перчатки в поездках на общественном транспорте, в магазинах и на рабочих местах.