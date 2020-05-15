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В Москве могут запретить визиты в магазины без масок и перчаток 

Российская Газета и ещё 8 2 часа назад
Визиты в магазины без масок и перчаток могут запретить
Фото: РИА Новости
Столичные власти могут обязать магазины следить за соблюдением масочного режима. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Если такое решение будет принято, покупателей без масок и перчаток пускать в магазины не будут. "Чтобы усилить контроль за использованием посетителями магазинов масок и перчаток, обсуждается внесение изменений в правовые акты Москвы, согласно которым предприятия торговли будут обязаны не допускать в торговые залы посетителей без средств индивидуальной защиты", — объяснил ТАСС Немерюк.
Напомним, с 12 мая в столичном регионе действует масочный режим. Жители должны надевать маски и перчатки в поездках на общественном транспорте, в магазинах и на рабочих местах.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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