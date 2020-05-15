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В Москву прилетели соловьи 

Mos.ru 1 час назад
В Москву прилетели соловьи
Фото: Mos.ru
Их пение можно услышать в парках и скверах.
В столицу вернулись соловьи. Их пение услышали сотрудники Мосприроды в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино».
Эти птицы обычно прилетают достаточно поздно, когда уже появляется зелень на деревьях. В России встречаются несколько видов соловьев. В Москве можно увидеть, а главное, услышать обыкновенного, или восточного соловья. Как и у других певчих птиц, трель соловья предназначена для привлечения самок, а также для обозначения территории своего будущего гнезда. В первые две недели брачного периода соловей поет практически сутки напролет, делая лишь небольшой перерыв в середине дня. Затем интенсивность постепенно снижается. Когда появляются птенцы, самцы почти перестают петь. В июле заливистые трели прекращаются полностью.
Специалисты отмечают, что увидеть соловья непросто. Эти птицы довольно скрытные и предпочитают держаться в густых зарослях. Внешне соловей не очень примечателен. Он чуть крупнее воробья, верх тела оливково-коричневый, низ — серо-коричневый.
Гнездо соловья чаще всего располагается в густых зарослях кустарников или высокой травы. Излюбленные места гнездования — долины небольших рек и ручьев. В Москве соловьев можно встретить в природных парках и скверах, во дворах домов.
Пищей для птиц служат насекомые, пауки, многоножки и другие беспозвоночные, которых они собирают преимущественно на земле. В конце лета перед отлетом соловьи могут поедать ягоды и семена растений.
Начиная с конца августа они постепенно улетают к местам зимовки на север Африки и в южную часть Европы.
Ежегодно в рамках природоохранной акции специалисты Мосприроды проводят учет певчих птиц. Места обитания птиц нанесены на специальную интерактивную карту. Соловьи облюбовали районы Раменки, Братеево, Люблино, Южное Бутово и другие.
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