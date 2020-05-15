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«Тепла придется подождать»: Вильфанд о погоде в мае 

Артём Кульша и ещё 4 30 минут назад
«Тепла придется подождать»: Вильфанд о погоде в мае
Фото: РИА Новости
Жителям европейской части России придется подождать тепла. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, на этой и следующей неделе на территории европейской части России не ожидается резкого потепления.
Позавчера «Метеоновости» сообщили, что май в Москве может оказаться аномально холодным. Если в течение первых 12 дней месяца среднесуточная температура воздуха в городе превышала климатическую норму на два-три градуса, то на протяжении практически всех оставшихся (примерно до 25 мая), согласно прогнозам синоптиков, она будет существенно ниже нормы.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Вильфанд заявил, что в 2020 году в России ожидается жаркое, но неоднородное лето — температура будет превышать норму не каждый день, а между регионами страны будет очень существенное различие.
В апреле Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) спрогнозировала, что летом 2020 года температура будет выше климатической нормы почти на всей территории России.
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Новости Москвы , В мире , Общество , Погода , Происшествия , Роман Вильфанд , Росгидромет
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