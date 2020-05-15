«Тепла придется подождать»: Вильфанд о погоде в мае 

По его словам, на этой и следующей неделе на территории европейской части России не ожидается резкого потепления.

Позавчера «Метеоновости» сообщили, что май в Москве может оказаться аномально холодным. Если в течение первых 12 дней месяца среднесуточная температура воздуха в городе превышала климатическую норму на два-три градуса, то на протяжении практически всех оставшихся (примерно до 25 мая), согласно прогнозам синоптиков, она будет существенно ниже нормы.

Вчера, как сообщал «Рамблер», Вильфанд заявил, что в 2020 году в России ожидается жаркое, но неоднородное лето — температура будет превышать норму не каждый день, а между регионами страны будет очень существенное различие.