Третьяковка в «Ночь музеев» проведет онлайн-игру

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Государственная Третьяковская галерея в рамках акции «Ночь музеев» 16 мая проведет интеллектуальную онлайн-игру «Кубок Третьяковки». Об этом сообщается на сайте галереи.

«16 мая в «Ночь музеев» Третьяковская галерея приглашает всех любителей русского искусства присоединиться к интеллектуальной онлайн-игре «Кубок Третьяковки». За время самоизоляции мы выложили не один материал о нашей коллекции и ее исследованиях, да и серий «Истории одного шедевра» вышло уже очень много. Кажется, после этого можно сказать, что каждый из вас — знаток коллекции Третьяковской галереи! И есть только один способ узнать это наверняка. Участвуйте в квизе, отвечайте на вопросы о художниках, направлениях, картинах и коллекции Третьяковки и выигрывайте призы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что можно подготовиться к игре, посмотрев на YouTube-канале Третьяковской галереи лекции научных сотрудников, экскурсии и документальные фильмы.

Ранее информационное агентство «НСН» сообщало, что в 2020 году ежегодная акция «Ночь в музее» в Москве впервые пройдет в онлайн-формате.