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За 4 года в Москве построят 105 км линий метро 

Москва меняется и ещё 5 4 часа назад
За четыре года в городе построят 105 км линий метро
Фото: РИА Новости
С 2020 по 2023 года в рамках программа развития метрополитена в Москве будет построено почти 105 км новых линий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«С учетом ввода 2020 года по 2023 год в городе планируется построить 104,8 км линий метро, 44 станции, а также возвести и реконструировать пять электродепо», — рассказал Андрей Бочкарев.
По словам главы Строительного комплекса, к 2024 году протяженность линий метро Москвы составит около 560 км, а количество станций возрастет до 306. Андрей Бочкарев отметил, что за эти годы метро придет во Внуково, Лианозово и район Северный, а также будет запущено движение по Большой кольцевой линии.
«Также начнется сооружение перспективных линий — в Бирюлево, Щербинку, Троицк и Рублево-Архангельское. Благодаря таким темпам и масштабам строительства рядом с метро будут проживать свыше 90% москвичей, включая жителей новых территорий», — добавил заместитель мэра.
Напомним, что за прошедшие десять лет в Москве построено 169 км линий и 87 станций метро и МЦК.
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Новости Москвы , Андрей Бочкарев , Международный аэропорт Внуково
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