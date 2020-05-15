За четыре года в городе построят 105 км линий метро

С 2020 по 2023 года в рамках программа развития метрополитена в Москве будет построено почти 105 км новых линий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«С учетом ввода 2020 года по 2023 год в городе планируется построить 104,8 км линий метро, 44 станции, а также возвести и реконструировать пять электродепо», — рассказал Андрей Бочкарев.

По словам главы Строительного комплекса, к 2024 году протяженность линий метро Москвы составит около 560 км, а количество станций возрастет до 306. Андрей Бочкарев отметил, что за эти годы метро придет во Внуково , Лианозово и район Северный, а также будет запущено движение по Большой кольцевой линии.

«Также начнется сооружение перспективных линий — в Бирюлево, Щербинку, Троицк и Рублево-Архангельское. Благодаря таким темпам и масштабам строительства рядом с метро будут проживать свыше 90% москвичей, включая жителей новых территорий», — добавил заместитель мэра.

Напомним, что за прошедшие десять лет в Москве построено 169 км линий и 87 станций метро и МЦК.