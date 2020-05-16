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В Москве умер 71 пациент с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 26 21 минуту назад
В Москве умер 71 пациент с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Еще 71 пациент с коронавирусом умер в Москве за прошедшие сутки. Об этом сообщил столичный штаб по борьбе с инфекцией.
Таким образом, число жертв коронавируса в столице превысило 1,5 тысячи человек.
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