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В Москве начнут бесплатное и массовое тестирование на антитела к COVID-19 

РИА Новости 43 минуты назад
Массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу стартует в Москве в пятницу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Тестирование будет осуществляться ИФА-методом (иммуноферментный анализ), который позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции). Для проведения тестирования Правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови. К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тыс. анализов в сутки", — написал Собянин на своем официальном сайте.
"Это позволяет нам уже с 15 мая 2020 г. начать реализацию скрининговой программы — массовой и бесплатной", — подчеркнул мэр.
По его словам, программа ИФА-исследований популяционного иммунитета, которая запускается в Москве, является беспрецедентной по масштабам. Благодаря исследованию становится возможным: максимально ранее выявление заболевания у многих людей, особенно тех, кто переносит коронавирус бессимптомно; получить достоверную информацию о ситуации с распространением коронавируса в городе и на отдельных городских предприятиях и организациях.
Собянин также попросил москвичей максимально ответственно относиться к приглашениям прийти в поликлинику и пройти тест.
Где сдать?
Забор крови для тестирования будет осуществляться в 30 взрослых поликлиниках (в среднем по три в каждом административном округе). В каждой поликлинике откроют по два процедурных кабинета. Каждые несколько дней примерно 70 тысяч москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа.
Отбирать жителей будут случайным образом в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания, а приглашения — рассылаться на электронную почту или с помощью СМС.
Чтобы сдать кровь, необходимо будет записаться онлайн, перейдя по ссылке, указанной в приглашении. Результаты скрининга будут подводиться еженедельно — в целом по городу и в разрезе административных округов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Видео , Общество , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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