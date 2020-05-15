В Нижегородском районе построят два подземных перехода 

Они появятся в рамках строительства многоуровневой транспортной развязки.

В районе Нижегородский в рамках строительства многоуровневой транспортной развязки сделают съезды и два подземных перехода. Проектная документация уже согласована Москомэкспертизой.

Транспортная развязка через пути Курского направления Московской железной дороги соединит Рязанский проспект и Третье транспортное кольцо с прилегающими улицами.

«В рамках основных строительно-монтажных работ будут выполнены строительство автомобильных дорог и двух подземных пешеходных переходов, установка шумозащитных экранов, перекладка дождевой и хозяйственно-бытовой канализации, установка сетей наружного освещения и связи, а также благоустройство территории», — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Глава ведомства уточнил, что длина первого подземного перехода составит 20 метров, он будет пересекать правосторонний съезд с Нижегородской улицы рядом с домом 102б, строением 1. Второй переход появится возле дома 102 по Нижегородской улице и пройдет вдоль проектируемого проезда.

Согласно проекту, новые дороги будут оснащены интеллектуальной транспортной системой для автоматизированного управления движением. Специалисты установят поворотные видеокамеры высокого разрешения, а также информационное табло с IP-камерой.

Кроме того, на этом участке появятся три шумозащитных экрана общей протяженностью 220 метров, а в жилых домах, которые находятся поблизости, поставят шумозащитные окна. Прилегающая территория будет благоустроена: здесь разобьют газоны, высадят деревья и кустарники, оформят живую изгородь, обустроят цветники из многолетних и декоративных трав.