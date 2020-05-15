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В Нижегородском районе построят два подземных перехода 

Mos.ru и ещё 4 2 часа назад
В Нижегородском районе построят два подземных перехода
Фото: mos.ru. Максим Денисов
Они появятся в рамках строительства многоуровневой транспортной развязки.
В районе Нижегородский в рамках строительства многоуровневой транспортной развязки сделают съезды и два подземных перехода. Проектная документация уже согласована Москомэкспертизой.
Транспортная развязка через пути Курского направления Московской железной дороги соединит Рязанский проспект и Третье транспортное кольцо с прилегающими улицами.
«В рамках основных строительно-монтажных работ будут выполнены строительство автомобильных дорог и двух подземных пешеходных переходов, установка шумозащитных экранов, перекладка дождевой и хозяйственно-бытовой канализации, установка сетей наружного освещения и связи, а также благоустройство территории», — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Глава ведомства уточнил, что длина первого подземного перехода составит 20 метров, он будет пересекать правосторонний съезд с Нижегородской улицы рядом с домом 102б, строением 1. Второй переход появится возле дома 102 по Нижегородской улице и пройдет вдоль проектируемого проезда.
Согласно проекту, новые дороги будут оснащены интеллектуальной транспортной системой для автоматизированного управления движением. Специалисты установят поворотные видеокамеры высокого разрешения, а также информационное табло с IP-камерой.
Кроме того, на этом участке появятся три шумозащитных экрана общей протяженностью 220 метров, а в жилых домах, которые находятся поблизости, поставят шумозащитные окна. Прилегающая территория будет благоустроена: здесь разобьют газоны, высадят деревья и кустарники, оформят живую изгородь, обустроят цветники из многолетних и декоративных трав.
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Новости Москвы , Строительство , Валерий Леонов
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