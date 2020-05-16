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Десятки москвичей оштрафованы за походы в магазины без масок 

BFM.RU и ещё 62 1 час назад
Десятки москвичей оштрафованы за отсутствие масок
Фото: ТАСС
Количество покупателей без масок и перчаток сократилось в Москве до трех процентов. Об этом заявил глава столичного департамента торговли Алексей Немерюк, пишут «Известия». Чиновник отметил, что более 16 процентов покупателей приходят в масках, но без перчаток, а 2 процента делают все наоборот.
По словам Немерюка, за последние дни около 80 человек были оштрафованы за то, что не носили средства защиты в магазинах. Контролирует соблюдение карантинного режима специальное управление, созданное в департаменте торговли.
Обязательный масочный и перчаточный режим введен в Москве с 12 мая. Штраф за нахождение в городском транспорте без маски и перчаток составляет 5 тысяч рублей, а в общественных местах — 4 тысячи рублей, напоминает газета.
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Новости Москвы , Общество , Алексей Немерюк , газета "Известия"
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