Десятки москвичей оштрафованы за отсутствие масок

Количество покупателей без масок и перчаток сократилось в Москве до трех процентов. Об этом заявил глава столичного департамента торговли Алексей Немерюк , пишут «Известия». Чиновник отметил, что более 16 процентов покупателей приходят в масках, но без перчаток, а 2 процента делают все наоборот.

По словам Немерюка, за последние дни около 80 человек были оштрафованы за то, что не носили средства защиты в магазинах. Контролирует соблюдение карантинного режима специальное управление, созданное в департаменте торговли.

Обязательный масочный и перчаточный режим введен в Москве с 12 мая. Штраф за нахождение в городском транспорте без маски и перчаток составляет 5 тысяч рублей, а в общественных местах — 4 тысячи рублей, напоминает газета.