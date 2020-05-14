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Свыше 1,85 млн пенсионеров в Москве получили выплаты за соблюдение самоизоляции 

ТАСС 1 час назад
Почти 2 млн пенсионеров в столице получили выплаты
Фото: РИА Новости
Более 1,85 млн москвичей в возрасте старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями получили от московских властей выплаты за соблюдение режима самоизоляции. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.
"Для всех, кому пришлось соблюдать ограничения — это люди старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, — обеспечена выплата в размере 4 тыс. рублей. В настоящее время более 1,85 млн человек получили выплаты", — сказали в пресс-службе.
В Москве, как напомнили в пресс-службе, предусмотрены меры поддержки бизнеса и горожан в условиях пандемии. "В столице разработана система мер поддержки, которая включает 19 федеральных и 49 московских финансовых инструментов помощи наиболее пострадавшим отраслям бизнеса и жителям города", — цитирует Ефимова пресс-служба.
С 26 марта москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязаны соблюдать домашний режим. В случае необходимости доставки продуктов, лекарств, решения других бытовых проблем, а также для получения единовременной материальной помощи они могут позвонить по телефону горячей линии. По указу мэра Сергея Собянина данным категориям граждан положена выплата за соблюдение самоизоляции в размере 4 тыс. рублей.
С 29 марта власти объявили о распространении режима самоизоляции на всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, для совершения покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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