Сегодня, как сообщал «Рамблер», Собянин повел встречу с членами клинического комитета Москвы по коронавирусной инфекции. В ходе нее он назвал следующей задачей, которая стоит перед властями столицы, выход на новый уровень качества и количества тестирований с использованием ИФА.

«В Москве появилась техническая возможность нарастить ИФА-диагностику до 100 тысяч исследований в сутки», — объявил мэр.

Он добавил, что еженедельно до 70 тысяч жителей Москвы будут приглашать сдать ИФА-тест, а в будущем технические возможности позволят увеличить число тестирований на коронавирусную инфекцию до 200 тысяч в сутки.

«Уже на этой неделе 30 поликлиник начнут забор крови у москвичей для скрининговых исследований», — отметил Собянин.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась, как сообщал «Рамблер», в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 4,3 миллиона человек. В России число заболевших превысило 252,2 тысячи человек, число выздоровевших — 53,5 тысячи человек, число умерших — 2,3 тысячи человек.