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Москвичей массово проверят на иммунитет к коронавирусу 

Артём Кульша 43 минуты назад
Власти Москвы намерены выйти на новый уровень тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 с использованием иммуноферментного анализа (ИФА). Об этом, как сообщает ТАСС, заявил мэр города Сергей Собянин.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Собянин повел встречу с членами клинического комитета Москвы по коронавирусной инфекции. В ходе нее он назвал следующей задачей, которая стоит перед властями столицы, выход на новый уровень качества и количества тестирований с использованием ИФА.
«В Москве появилась техническая возможность нарастить ИФА-диагностику до 100 тысяч исследований в сутки», — объявил мэр.
Он добавил, что еженедельно до 70 тысяч жителей Москвы будут приглашать сдать ИФА-тест, а в будущем технические возможности позволят увеличить число тестирований на коронавирусную инфекцию до 200 тысяч в сутки.
«Уже на этой неделе 30 поликлиник начнут забор крови у москвичей для скрининговых исследований», — отметил Собянин.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась, как сообщал «Рамблер», в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 4,3 миллиона человек. В России число заболевших превысило 252,2 тысячи человек, число выздоровевших — 53,5 тысячи человек, число умерших — 2,3 тысячи человек.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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