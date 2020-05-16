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На лечении в Коммунарке находятся 272 пациента 

Вечерняя Москва и ещё 2 30 минут назад
На лечении в Коммунарке находятся 272 пациента
Фото: Вечерняя Москва
По состоянию на субботу, 16 мая, в больнице в Коммунарке на лечении находятся 272 пациента. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.
Согласно данным статистики, опубликованной им на своей странице Facebook, 264 пациента лечатся от внебольничной пневмонии, коронавирус выявлен у 116 человек.
Более половины пациентов в стационаре, 59 процентов, находятся в тяжелом состоянии. При этом у 57 процентов, которых лечат в больнице, имеется подозрение на коронавирус.
Сообщается также, что 19 пациентов в реанимации находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Из них 67 процентов — люди старше 60 лет.
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Новости Москвы , Общество
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