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В московском метро подсчитали процент носящих маски пассажиров 

Мослента и ещё 10 1 час назад
В метро подсчитали процент носящих маски пассажиров
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
В московском метро подсчитали число людей, соблюдающих масочный режим — их оказалось 98 процентов от общего числа пассажиров. Об этом агентству «Москва» сообщил исполняющий обязанности руководителя государственного учреждения «Организатор перевозок» Владислав Султанов.
Он уточнил, что до введения режима маски носили 58 процентов пассажиров метро.
«За последние два дня за отсутствие масок и перчаток оштрафованы 198 человек», — сказал Султанов, напомнив о необходимости соблюдать правила.
По его словам, главной целью проверок являются не штрафы, а повышение безопасности в общественном транспорте.
Масочный режим начал действовать в Москве 12 мая. Средства индивидуальной защиты необходимо надевать в общественных местах, а также при поездках в общественном транспорте и такси. За появление без масок и перчаток в магазине или на рабочем месте грозит штраф в размере четырех тысяч рублей, в общественном транспорте или такси — пять тысяч рублей.
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