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Около 200 человек оштрафовали за нарушение масочного режима в столичном метро 

Вечерняя Москва и ещё 11 2 часа назад
В метро подсчитали процент носящих маски пассажиров
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
В Москве около 200 человек были оштрафованы за два дня за нарушение масочного режима в метро. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов в четверг, 14 мая.
По его словам, штрафы выписали 198 людям за отсутствие масок и перчаток.
— После введения режима более 98 процентов пассажиров метро добросовестно соблюдают требования, хотя ранее в масках было 58 процентов, — сказал Владислав Султанов.
Он напомнил, что появление без маски и перчаток в общественном транспорте является нарушением. Владислав Султанов уточнил, что соблюдение строгого масочного режима поможет всем быстрее вернуться к обычной жизни, сообщает РИА Новости.
Целью проверок являются не штрафы, а повышение безопасности пассажиров городского транспорта Москвы, добавил Султанов.
Режим самоизоляции граждан в Москве продлили до 31 мая 2020 года. Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на объектах торговли и в общественном транспорте столицы с 12 мая вводится масочный и перчаточный режим.
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Новости Москвы , Общество , Сергей Собянин , РИА Новости
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