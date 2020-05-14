В метро подсчитали процент носящих маски пассажиров

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Москве около 200 человек были оштрафованы за два дня за нарушение масочного режима в метро. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов в четверг, 14 мая.

По его словам, штрафы выписали 198 людям за отсутствие масок и перчаток.

— После введения режима более 98 процентов пассажиров метро добросовестно соблюдают требования, хотя ранее в масках было 58 процентов, — сказал Владислав Султанов.

Он напомнил, что появление без маски и перчаток в общественном транспорте является нарушением. Владислав Султанов уточнил, что соблюдение строгого масочного режима поможет всем быстрее вернуться к обычной жизни, сообщает РИА Новости.

Целью проверок являются не штрафы, а повышение безопасности пассажиров городского транспорта Москвы, добавил Султанов.

Режим самоизоляции граждан в Москве продлили до 31 мая 2020 года. Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на объектах торговли и в общественном транспорте столицы с 12 мая вводится масочный и перчаточный режим.

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