В Москве возобновили работу 370 промпредприятий

В Москве на фоне пандемии коронавируса восстановлена работа более 370 промышленных предприятий.
«Начиная с 12 мая, средние и крупные компании поэтапно восстанавливают свою деятельность. В число предприятий, которые возобновляют работу, вошли компании, производящие автомобили, легкую промышленность и предприятия машиностроения», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Распоряжение о снятии ряда ограничений на фоне пандемии COVID-19 было озвучено мэром Сергеем Собяниным. Владимир Ефимов также сообщил, что государственная поддержка промышленным предприятиям продолжится, несмотря на снятие ограничений и возобновление их деятельности.
«Помощь оказывалась и до пандемии», — напомнил заместитель мэра.
Департамент здравоохранения Москвы ранее опроверг сведения о занижении статистики по численности смертей от коронавируса. С начала эпидемии в столице от COVID-19 умерли 1 232 человека.