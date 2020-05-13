В Москве возобновили работу 370 промпредприятий

Москве на фоне пандемии коронавируса восстановлена работа более 370 промышленных предприятий.

«Начиная с 12 мая, средние и крупные компании поэтапно восстанавливают свою деятельность. В число предприятий, которые возобновляют работу, вошли компании, производящие автомобили, легкую промышленность и предприятия машиностроения», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Распоряжение о снятии ряда ограничений на фоне пандемии COVID-19 было озвучено мэром Сергеем Собяниным . Владимир Ефимов также сообщил, что государственная поддержка промышленным предприятиям продолжится, несмотря на снятие ограничений и возобновление их деятельности.

«Помощь оказывалась и до пандемии», — напомнил заместитель мэра.

Департамент здравоохранения Москвы ранее опроверг сведения о занижении статистики по численности смертей от коронавируса. С начала эпидемии в столице от COVID-19 умерли 1 232 человека.