Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве опровергли сообщения СМИ о якобы занижении смертности от COVID-19 

ИА Regnum и ещё 1 2 часа назад
В Москве опровергли слухи о смертности от COVID-19
Фото: РИА Новости
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию ряда СМИ о якобы занижении показателей смертности от коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление распространила сегодня, 13 мая, пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.
Столичные власти заявили, что посмертные диагнозы и причины смерти в Москве являются исключительно точными, а данные о смертности абсолютно открытые.
Ни о каком занижении речь в принципе идти не может.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд западных СМИ распространил информацию о том, что смертность в России от COVID-19 якобы занижается. При этом данная информация не была основана ни на чем.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
ИА Regnum: последние новости
В Мосгордуме считают возможным приступить к смягчению режима самоизоляции В Мосгордуме считают возможным приступить к смягчению режима самоизоляции Собянин: МФЦ в Москве могут заработать в ближайшие недели Собянин: МФЦ в Москве могут заработать в ближайшие недели Большинство пассажиров метро Москвы воспользовалось масками Большинство пассажиров метро Москвы воспользовалось масками
Новости Москвы , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна цель поездки Козака в Берлин
Стала известна цель поездки Козака в Берлин
В России испугались спутников Маска
В России испугались спутников Маска
От Самбурской потребовали 1,5 миллиона через суд
От Самбурской потребовали 1,5 миллиона через суд
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Собянин назвал срок возобновления работы МФЦ
Собянин назвал срок возобновления работы МФЦ
Видео
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
00:59
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
Армия
Депздрав опроверг сообщения о смертности от COVID-19 в РФ
01:02
Депздрав опроверг сообщения о смертности от COVID-19 в РФ
Общество
Названа причина объединения двух регионов РФ
00:26
Названа причина объединения двух регионов РФ
Политика
Россия резко ответила на обвинения США
00:16
Россия резко ответила на обвинения США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение