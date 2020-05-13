В Москве опровергли слухи о смертности от COVID-19

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию ряда СМИ о якобы занижении показателей смертности от коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление распространила сегодня, 13 мая, пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Столичные власти заявили, что посмертные диагнозы и причины смерти в Москве являются исключительно точными, а данные о смертности абсолютно открытые.

Ни о каком занижении речь в принципе идти не может.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд западных СМИ распространил информацию о том, что смертность в России от COVID-19 якобы занижается. При этом данная информация не была основана ни на чем.