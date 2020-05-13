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Обновлена карта распространения коронавируса в Москве 

Мослента 2 часа назад
Обновлена карта распространения коронавируса в Москве
Фото: РИА Новости
Telegram-канал Mash обновил карту распространения коронавируса в Москве и Московской области. На ней появились данные за период с 6 по 12 мая.
Telegram-канал Mash
Старые отметки о количестве зараженных в разных районах региона выделены серым цветом, актуальная информация отмечена красным.
На карте отображаются данные с указанием номеров домов, откуда были госпитализированы пациенты с диагнозом «коронавирус». Их можно увидеть либо приблизив изображение, либо вписав интересующий адрес в строку поиска.
По последним данным, в Москве за сутки выявлено еще 4 703 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 126 004. Число выздоровевших — 21 506, умерли 1 232 человека.
В Московской области зарегистрировано 23 662 случая заражения, выздоровели — 1 745, умерли — 226 человек.
В целом по России с начала пандемии количество выявленных случаев коронавируса достигло 242 271.
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