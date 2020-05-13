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Москвичам разъяснили ситуацию с приватностью данных пассажиров такси 

ИА Regnum и ещё 4 1 час назад
Москвичам разъяснили ситуацию с данными пассажиров такси
Фото: РИА Новости
Информация о пассажирах такси Москвы не запрашивается властями и никуда передаётся ни сейчас, ни раньше. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Внимательно отслеживаем сообщения о том, что мы обязали столичные сервисы такси отправлять нам информацию о водителях и пассажирах. Все эти сообщения не являются достоверными», — говорится в сообщении.
В департаменте напомнили о важности наличия действующего водительского удостоверения у водителя такси, его отсутствия в розыске, соблюдения им ПДД и своевременного прохождения медицинского контроля: «Запрашиваемые данные позволяют контролировать именно это».
Представители департамента также подчеркнули, что, согласно предписанию Роспотребнадзора, водители обязаны каждую неделю отчитываться о санитарном состоянии транспортных средств, и поблагодарили несколько агрегаторов такси за соблюдение законодательства.
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Новости Москвы , Роспотребнадзор
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