Москвичам разъяснили ситуацию с данными пассажиров такси

Информация о пассажирах такси Москвы не запрашивается властями и никуда передаётся ни сейчас, ни раньше. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Внимательно отслеживаем сообщения о том, что мы обязали столичные сервисы такси отправлять нам информацию о водителях и пассажирах. Все эти сообщения не являются достоверными», — говорится в сообщении.

В департаменте напомнили о важности наличия действующего водительского удостоверения у водителя такси, его отсутствия в розыске, соблюдения им ПДД и своевременного прохождения медицинского контроля: «Запрашиваемые данные позволяют контролировать именно это».