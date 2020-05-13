Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин назвал срок возобновления работы МФЦ 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 1 час назад
Собянин назвал срок возобновления работы МФЦ
Фото: РИА Новости
Власти Москвы рассматривают возможность возобновления работы городских многофункциональных центров (МФЦ) в ближайшее время, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Мы думаем о том, чтобы открыть МФЦ в ближайшие неделю-другую, но лучше, конечно, учить пожилых людей получать услуги онлайн, чтобы была такая функция у «Московского долголетия», — цитирует РИА «Новости» Собянина.
Мэр напомнил, что в настоящий момент МФЦ не работают в обычном формате, поскольку могут быть зоной распространения коронавируса. Собянин отметил, что необходимо учить пожилых людей пользоваться онлайн-услугами.
Ранее сообщалось, что более 370 крупных и средних столичных промышленных предприятий начали возобновлять производство в Москве.
Напомним, в столице с 12 мая ношение масок и перчаток в сделали обязательным в магазинах, торговых центрах, на рабочем месте, а также в любых видах общественного транспорта и в такси. На всех станциях московского метрополитена запустили продажу масок и перчаток.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Мосгордуме заявили о возможности поэтапного снятия ограничений в столице В Мосгордуме заявили о возможности поэтапного снятия ограничений в столице Опровергнут фейк о завышении цен на маски и перчатки в метро Москвы Опровергнут фейк о завышении цен на маски и перчатки в метро Москвы Камеры смогут фиксировать нарушителей масочного режима в Москве Камеры смогут фиксировать нарушителей масочного режима в Москве
Комментарии 1
Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Польша обвинила Россию в начале Второй мировой
Польша обвинила Россию в начале Второй мировой
Выпускные в российских вузах могут пройти онлайн
Выпускные в российских вузах могут пройти онлайн
Ребенок нашел ружье в лесу и застрелил брата
Ребенок нашел ружье в лесу и застрелил брата
Работа аппарата «Метеор-М» № 2-2 возобновлена
Работа аппарата «Метеор-М» № 2-2 возобновлена
Видео
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
00:59
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
Армия
Депздрав опроверг сообщения о смертности от COVID-19 в РФ
01:02
Депздрав опроверг сообщения о смертности от COVID-19 в РФ
Общество
Названа причина объединения двух регионов РФ
00:26
Названа причина объединения двух регионов РФ
Политика
Россия резко ответила на обвинения США
00:16
Россия резко ответила на обвинения США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение