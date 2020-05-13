Названо полезное приложение по борьбе с коронавирусом

Приложение «Помощник Москвы» вошло в топ самых полезных решений для борьбы с распространением COVID-19 в мире. В списке из 704 коммерческих и государственных приложений оно заняло 12-е место, сообщается на mos.ru.

Отмечается, что среди столичных решений оно заняло третье место. Также приложение получило отметку на коронавирусной инновационной карте.

Напомним, «Помощник Москвы» дает возможность проверить наличие пропуска для передвижения по городу. В первую очередь, это необходимо водителям такси и полицейским. Кроме того, узнать действителен ли их пропуск перед поездкой могут и горожане.