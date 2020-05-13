Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Помощник Москвы» вошел в топ приложений по борьбе с коронавирусом 

Моя Москва.онлайн 27 минут назад
Названо полезное приложение по борьбе с коронавирусом
Фото: Моя Москва.онлайн
Приложение «Помощник Москвы» вошло в топ самых полезных решений для борьбы с распространением COVID-19 в мире. В списке из 704 коммерческих и государственных приложений оно заняло 12-е место, сообщается на mos.ru.
Отмечается, что среди столичных решений оно заняло третье место. Также приложение получило отметку на коронавирусной инновационной карте.
Напомним, «Помощник Москвы» дает возможность проверить наличие пропуска для передвижения по городу. В первую очередь, это необходимо водителям такси и полицейским. Кроме того, узнать действителен ли их пропуск перед поездкой могут и горожане.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Моя Москва.онлайн: последние новости
В Мосгордуме заявили о готовности Москвы ослабить ограничения В Мосгордуме заявили о готовности Москвы ослабить ограничения В Москве возобновили работу более 370 крупных и средних предприятий В Москве возобновили работу более 370 крупных и средних предприятий В Москве у пассажиров проверяют наличие масок и перчаток В Москве у пассажиров проверяют наличие масок и перчаток
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Болото для русских»: США обозначили цели в Сирии
«Болото для русских»: США обозначили цели в Сирии
Россиянина посадят на 40 лет за сбор мертвых насекомых
Россиянина посадят на 40 лет за сбор мертвых насекомых
Пока вы дома: резкую отмену нерабочих дней объяснили
Пока вы дома: резкую отмену нерабочих дней объяснили
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
Эксперт объяснил необходимость медицинских перчаток
Эксперт объяснил необходимость медицинских перчаток
Видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
00:18
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
Происшествия
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
00:25
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
Общество
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
00:18
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
В мире Общество
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
03:32
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
Новости Москвы Происшествия
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
00:34
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
Происшествия
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
01:47
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
Общество
Танец с гробом на день Победы попал на видео
01:55
Танец с гробом на день Победы попал на видео
Происшествия
Пока вы дома: Раскрыт срок создания лекарства от COVID–19
03:35
Пока вы дома: Раскрыт срок создания лекарства от COVID–19
Общество
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
01:25
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение