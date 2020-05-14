«Свет в конце тоннеля»: к чему готовиться москвичам 

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что «свет в конце тоннеля» в ситуации с коронавирусом будет зависеть от горожан.

«Что касается света в конце тоннеля, то этот свет будет зависеть от того, насколько мы все вместе энергично и ответственно будем подходить к тем требованиям, которые предъявляет жизнь», — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 24», его слова приводит m24.ru.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Собянин назвал решения о введении и снятии ограничений из-за коронавируса самыми трудными за всю жизнь. По его словам, преждевременное снятие ограничений может привести ко второй волне эпидемии, а «неоправданное затягивание — тоже сильнейшим образом ударит по людям».

За последние сутки в столице выявили 4712 случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 130 176 человек.