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Погода в Москве: синоптики рассказали, что ждет жителей столицы в выходные 

Вечерняя Москва 1 час назад
Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных
Фото: www.mos.ru
Облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями ожидается в Москве в выходные, 16 и 17 мая. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 13 мая.
По ее словам, к выходным погода в столице улучшится — ветер стихнет, дожди, если и будут, то только кратковременные.
— Ночи еще останутся холодными, то есть преобладающая температура будет около 5-7 градусов тепла в Москве, по области возможно понижение и до 2 градусов, в отдельных местах — и до нуля градусов, — сказала Татьяна Позднякова.
Она отметила, что днем воздух прогреется до 17 градусов тепла, но погода все равно останется холоднее нормы на 3-4 градуса. По мнению метеоролога, ветер в городе стихнет, поэтому пониженная температура не будет такой ощутимой, сообщает РИА Новости.
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Новости Москвы , Погода , Татьяна Позднякова , РИА Новости
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