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В столице вновь снизился дневной индекс самоизоляции 

News.ru и ещё 3 1 час назад
В столице вновь снизился дневной индекс самоизоляции
Фото: News.ru
В Москве 14 мая дневной индекс самоизоляции снова снизился, достигнув отметки в 2,3. Утром 14 мая этот показатель находился на отметке в 3,5.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные «Яндекса», который начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня соблюдения населением режима самоизоляции с конца марта. Шкала включает в себя отметки от 0 до 5. Чем выше значение, тем лучше соблюдается режим самоизоляции, введённый на фоне пандемии коронавируса.
Индекс 2,3 держится в Москве на протяжении трёх дней — впервые после начала действия режима.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Роскачество провело исследование, по результатам которого выяснилось, что большинство жителей России стали гораздо реже ходить в магазин, а четверть опрошенных отметили, что их расходы на покупки заметно сократились.
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