Раскрыта любимая возрастная группа коронавируса 

Более 80 процентов жителей Москвы , у которых коронавирус подтвердился за последние сутки, младше 65 лет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

За последние сутки в городе выявили 4703 новых случая коронавируса. За все время в Москве зарегистрировали 126 004 человека с коронавирусом, 21 506 из них выздоровели, 1232 скончались.

По данным врачей, 41,7 процента новых пациентов — люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 8,6 процента — дети. Около 33,3 процента прироста составляют люди от 46 до 65 лет, 11 процентов — от 66 до 79 лет, 5,4 процента — старше 80 лет.