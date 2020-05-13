Раскрыта любимая возрастная группа коронавируса 

Более 80 процентов жителей Москвы, у которых коронавирус подтвердился за последние сутки, младше 65 лет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
За последние сутки в городе выявили 4703 новых случая коронавируса. За все время в Москве зарегистрировали 126 004 человека с коронавирусом, 21 506 из них выздоровели, 1232 скончались.
По данным врачей, 41,7 процента новых пациентов — люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 8,6 процента — дети. Около 33,3 процента прироста составляют люди от 46 до 65 лет, 11 процентов — от 66 до 79 лет, 5,4 процента — старше 80 лет.
Как писал «Рамблер», ранее главврач 52-й московской больницы Марьяна Лысенко рассказала, что новый коронавирус тяжело переносят не только пожилые, но и молодые пациенты, некоторые из них умирают. Врач отметила, что эти молодые люди очень поздно обращались за медицинской помощью