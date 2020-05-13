Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве появится новый мост 

Lenta.ru и ещё 9 1 час назад
В Москве появится новый мост
Фото: mos.ru
На московской территории Рублево-Архангельское появится новый автомобильный мост. Его построят над заливом Москвы-реки. В результате обе части района Кунцево будут связаны между собой. Об этом говорится в пресс-релизе Москомархитектуры, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
Главным элементом моста станет диагональная белая арка со стальными канатами. Ее высота составит 28,5 метра.
«Предусмотрено несколько режимов архитектурной подсветки. Подпорные стены выполнят из бетона и декорируют растительным орнаментом, а сами лестницы замостят гранитом темного оттенка», — заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Мост будет иметь по две полосы для машин в каждую сторону. Не забыли и о велосипедистах: для них сделают дорожки с полосами благоустройства (там разобьют цветники и высадят кустарники). Мост будет доступен в том числе для пешеходов: на нем организуют специальную зону под самим пролетом, у воды, где можно прогуливаться.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Последние новости
Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат Россиянам разрешили голосовать на выборах дистанционно Россиянам разрешили голосовать на выборах дистанционно ЕГЭ в России перенесли ЕГЭ в России перенесли
Комментарии
Новости Москвы , Другое , Сергей Кузнецов , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
Россияне массово отказались от летних отпусков
Россияне массово отказались от летних отпусков
Путин раскритиковал работу сайта госуслуг
Путин раскритиковал работу сайта госуслуг
Объяснен самый распространенный симптом коронавируса
Объяснен самый распространенный симптом коронавируса
В Роспотребнадзоре раскрыли правду о ситуации в РФ
В Роспотребнадзоре раскрыли правду о ситуации в РФ
Видео
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
00:59
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
Армия
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
00:18
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
Происшествия
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
00:25
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
Общество
Ким Чен Ын снова пропал
00:44
Ким Чен Ын снова пропал
В мире Азия
Польша обвинила Россию в начале Второй мировой
00:29
Польша обвинила Россию в начале Второй мировой
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение