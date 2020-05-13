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Председатель Мосгордумы: Пропускной режим в Москве оправдывает себя 

Российская Газета 25 минут назад
«Пропускной режим в Москве оправдывает себя»
Фото: Сергей Михеев/ РГ
Введение в столице пропускного режима оправдало себя, считает председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Поэтому, по мнению спикера, режим обоснованно продлен до 31 мая. Об этом Шапошников заявил в эфире телеканала "Звезда".
"Пока до 31 мая мы остаемся в пропускном режиме​​​. Это необходимость, которая на сегодняшний момент оправдывает себя, — заявил глава Мосгордумы. — Поэтому до 31 мая режим точно будет работать, а в конце мая мы все вместе будем смотреть, какие показатели будут каждое утро".
Напомним, что во вторник 12 мая московский градоначальник Сергей Собянин объявил об автоматическом продлении в связи с продлением режима самоизоляции оформленных ранее рабочих пропусков.
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Новости Москвы , Общество , Политика , Алексей Шапошников , Сергей Собянин , Мосгордума , ТК "Звезда"
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