Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве водителей без пропуска будет ловить нейросеть 

Российская Газета и ещё 6 1 час назад
В Москве водителей без пропуска будет ловить нейросеть
Фото: ТАСС
В Москве заработала система "Карантин", которая позволяет в потоке найти машину без пропуска. Как рассказал руководитель дирекции видеофиксации ЦОДД Евгений Леглер, автомобили сканируют 2500 камер. И если найдут авто без кода, сообщат на ближайший пост.
Раньше с помощью камер отлавливали водителей, которые должны были оставаться на карантине. Сейчас создана нейросеть, призванная не пропускать в город машины без меток. Программа работает так: в базу заносятся все номера, на которые оформлены пропуска, а потом камеры ищут их в потоке. У сотрудников ГИБДД есть планшеты, на которые система отправляет сигнал о машине без кода.
"Мы экономим время водителей, оформивших пропуска, и не останавливаем всех подряд", — заметил замначальника столичного управления ГИБДД Алексей Диокин.
Полицейский предупреждает нарушителя, что если он поедет без пропуска дальше, то обязательно получит штраф с камеры. Кстати, у москвичей появилась возможность снова оформить пропуска на поездки по SMS на номер 7377. Такой указ подписал мэр Сергей Собянин.
Видео дня. Заммэра Новороссийска наказали за шашлыки с местной элитой
Российская Газета: последние новости
Председатель Мосгордумы: Пропускной режим в Москве оправдывает себя Председатель Мосгордумы: Пропускной режим в Москве оправдывает себя Путин поручил подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений Путин поручил подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений Маски и перчатки появились в продаже на всех станциях метро Маски и перчатки появились в продаже на всех станциях метро
Комментарии 19
Новости Москвы , Общество , Сергей Собянин , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Появилось видео с убитым в Москве любовником
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
Певцову пожелали «мучений в аду»
Певцову пожелали «мучений в аду»
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
Инфекционист: число смертей от коронавируса в США «значительно выше»
Инфекционист: число смертей от коронавируса в США «значительно выше»
Видео
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
00:11
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
00:31
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
00:44
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
01:14
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
00:21
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
В мире США
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
00:15
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
Новости Москвы Происшествия
Белый дом рассказал о здоровье Путина
01:00
Белый дом рассказал о здоровье Путина
Политика
Навка рассказала о состоянии Пескова
00:48
Навка рассказала о состоянии Пескова
Политика
Названо условие для поездок россиян за границу
00:27
Названо условие для поездок россиян за границу
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение