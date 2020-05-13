«Ночь в музее» впервые пройдёт в онлайн-формате

Ежегодная акция «Ночь в музее» пройдет в столице 16 мая. Как сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы , впервые в этом году все мероприятия переведены в онлайн-формат.

«Программу для «Ночи в музее» подготовили больше 50 культурных площадок города. Москвичей и жителей других регионов ждут онлайн-экскурсии, лекции, чтения классики, мастер-классы и концерты. Всего запланировано около 100 различных событий», — рассказала Наталья Сергунина.

Основная часть мероприятий состоится с 18:00 до 23:00, однако трансляции на интернет-каналах некоторых площадок начнутся раньше. Ознакомиться с полным расписанием можно на сайте Депкультуры

«Ночь в музее» — общегородская акция, приуроченная к Международному дню музеев. Ее цель — рассказать о возможностях и экспонатах современных музеев и выставочных залов. В этом году акция проходит в столице в 14-й раз.

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