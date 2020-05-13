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В Москве акция «Ночь в музее» впервые пройдёт в онлайн-формате 

Москва меняется и ещё 25 27 минут назад
«Ночь в музее» впервые пройдёт в онлайн-формате
Фото: Москва меняется
Ежегодная акция «Ночь в музее» пройдет в столице 16 мая. Как сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, впервые в этом году все мероприятия переведены в онлайн-формат.
«Программу для «Ночи в музее» подготовили больше 50 культурных площадок города. Москвичей и жителей других регионов ждут онлайн-экскурсии, лекции, чтения классики, мастер-классы и концерты. Всего запланировано около 100 различных событий», — рассказала Наталья Сергунина.
Основная часть мероприятий состоится с 18:00 до 23:00, однако трансляции на интернет-каналах некоторых площадок начнутся раньше. Ознакомиться с полным расписанием можно на сайте Депкультуры
«Ночь в музее» — общегородская акция, приуроченная к Международному дню музеев. Ее цель — рассказать о возможностях и экспонатах современных музеев и выставочных залов. В этом году акция проходит в столице в 14-й раз.
Сообщение В Москве акция «Ночь в музее» впервые пройдёт в онлайн-формате появились сначала на Москва Меняется.
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Новости Москвы , Пожар в Самаре , Пожар в Находке , Наталья Сергунина
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