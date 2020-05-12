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Московские архитекторы нашли способ обезопасить горожан на карантине 

Мослента 3 часа назад
Найден способ обезопасить горожан на карантине
Фото: Rob Greenfield / YouTube
Озеленение кровель способствует обезопасить горожан на карантине и предотвратить кризисы будущего. Об этом способе защиты сообщается в Telegram-канале Strelka KB.
В исследовании, которое подготовили специалисты компании, говорится, что такой инструмент широко применяется в мире для улучшения экологической ситуации и развития экономики города. По их словам, озеленение кровель может быть особенно актуально в период пандемии, когда доступ к общественным местам ограничен. «Крыши зданий могут стать новым типом полуприватных пространств, где горожане смогут работать или отдыхать, не нарушая режим физического дистанцирования», — говорится в сообщении.
Кроме того, это поможет снизить нагрузку на городскую систему, уверены авторы исследования. В частности, во время сильных дождей озеленение кровель помогает предотвратить затопление улиц, сократить расходы на теплоизоляцию зданий и ремонт крыш. Отмечается, что дополнительные средства в бюджеты мегаполисов такой инструмент может принести за счет развития городского фермерства и другого малого бизнеса, что также позволит сделать города более независимыми от поставок товаров в продуктовые магазины.
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