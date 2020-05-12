До конца года планируется запустить 25 км линий метро 

Власти Москвы до конца 2020 года планируют запустить 25 км линий метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Несмотря на все ограничения, строительство метро не останавливалось. За весь этот период времени было запущено около 14 км метро. До конца года мы планируем запустить всего 25 км. Большая стройка, большое количество людей, большое количество техники. Останавливать метро невозможно в силу того, что это непрерывный процесс. И это важнейшая стройка для Москвы и для москвичей. Восточный участок БКЛ — это около 11 км. Большая часть будет прокладываться в однопутном исполнении 10-метровым щитом», — сказал Собянин.
Всего с 2011 года по настоящее время правительство Москвы совместно с ОАО «РЖД» ввело в эксплуатацию 301,4 км линий, 145 станций, три дополнительных вестибюля метрополитена, МЦК и МЦД, а также 10 электродепо.