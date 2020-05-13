Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 98% пассажиров московского метро пользуются масками 

РИА Новости и ещё 53 45 минут назад
Около 98% пассажиров метро пользуются масками
Фото: РИА Новости
Пассажиропоток московского метро в среду составил около 1,5 миллиона человек, при этом 98% пассажиров были в масках, а в перчатках — 87%, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
"Около 1,5 миллиона пассажиров сейчас пользуются метро — это на 29% больше, чем 6 мая. При этом 98% пассажиров были в масках, а в перчатках — 87%", — говорится в сообщении.
Отмечается, что число пассажиров увеличилось в основном на станциях, расположенных рядом со стройками и промышленными предприятиями: Спартак, Боровское шоссе, Мичуринский проспект, Выставочная и Филатов Луг.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Последние новости
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша" В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша" Вирусолог назвал срок создания действующего лекарства от коронавируса Вирусолог назвал срок создания действующего лекарства от коронавируса Правительство утвердило выплаты семьям с детьми Правительство утвердило выплаты семьям с детьми
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна цель поездки Козака в Берлин
Стала известна цель поездки Козака в Берлин
От Самбурской потребовали 1,5 миллиона через суд
От Самбурской потребовали 1,5 миллиона через суд
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Глава Минздрава сообщил хорошую новость
Глава Минздрава сообщил хорошую новость
Мать-одиночку в РФ затравили из-за цвета кожи сына
Мать-одиночку в РФ затравили из-за цвета кожи сына
Видео
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
00:59
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
Армия
Депздрав опроверг сообщения о смертности от COVID-19 в РФ
01:02
Депздрав опроверг сообщения о смертности от COVID-19 в РФ
Общество
Названа причина объединения двух регионов РФ
00:26
Названа причина объединения двух регионов РФ
Политика
Россия резко ответила на обвинения США
00:16
Россия резко ответила на обвинения США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение