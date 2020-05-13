Около 98% пассажиров метро пользуются масками

Пассажиропоток московского метро в среду составил около 1,5 миллиона человек, при этом 98% пассажиров были в масках, а в перчатках — 87%, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"Около 1,5 миллиона пассажиров сейчас пользуются метро — это на 29% больше, чем 6 мая. При этом 98% пассажиров были в масках, а в перчатках — 87%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что число пассажиров увеличилось в основном на станциях, расположенных рядом со стройками и промышленными предприятиями: Спартак, Боровское шоссе, Мичуринский проспект, Выставочная и Филатов Луг.