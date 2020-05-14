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В Москве завод открыли и закрыли через день за отсутствие масок у работников 

Lenta.ru и ещё 69 1 час назад
Завод в Москве закрыли за отсутствие масок
Фото: Mzta.ru
В Москве завод тепловой автоматики временно приостановил работу из-за нарушения санитарных норм, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по городу Москве. Предприятие открыли 12 мая и опечатали 13.
Проверка показала, что администрация не выдала работникам маски и перчатки. На проходной завода не было разметки для соблюдения дистанции и бесконтактного термометра, а на рабочих местах не было антисептиков. Кроме того, предприятие не организовало проверку температуры работников на рабочих местах и не завело журнал, в котором фиксируются показатели.
Промышленные предприятия Москвы вернулись к работе 12 мая в рамках первого этапа по снятию ограничений в столице из-за коронавируса. На рабочие места вернулись сотрудники, чье присутствие необходимо по технологическим причинам. При этом организации должны обеспечить на рабочих местах социальное дистанцирование и выборочно тестировать сотрудников на коронавирус.
7 мая сообщалось, что власти Москвы начнут штрафовать за нарушение масочного режима на рабочих местах. Сумма штрафа составляет 4 тысячи рублей.
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