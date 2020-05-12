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Восемь жилых домов построят в Донском районе по реновации 

Москва меняется 6 часов назад
Восемь жилых домов построят в Донском районе по реновации
Фото: Москва меняется
Восемь жилых домов, общественный комплекс и учебный корпус на 200 мест построят в Донском районе на юге столицы по программе реновации жилья. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса Москвы.
«Вблизи станций благоустроят территорию площадью 4,64 га. Создадут детские и спортивные площадки, установят скамейки, фонари, шумозащитные экраны. Также здесь обустроят прогулочную пешеходную зону. Высадят декоративные деревья, кустарники и многолетние цветы. Помимо этого между линией МЦК и новой застройкой по реновации появится широкая благоустроенная озелененная зона с кафе. Улучшится и транспортная доступность квартала», — говорится в сообщении.
Всего в Донском районе нужно снести восемь старых домов, подобрано две стартовые площадки: Севастопольский проспект, 7, корп. 6/1; между Большой Тульской, 54/3 и Малой Тульской, 55/4. Дома на этих площадках построят в 2022 году.
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