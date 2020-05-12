Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве 

На западе столицы прорвало трубу с горячей водой, коммунальная авария запечатлена на видео, которое опубликовано на странице паблика «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети «ВКонтакте». Как предположили пользователи, инцидент произошел на территории района Очаково-Матвеевское, однако точный адрес пока не называется.

На записи видно, как из трубы валит дым и фонтан кипятка, достигающий уровня третьего этажа, вода заливает проезжую часть. Сообщается, что аварийные службы уже выехали к месту происшествия. Все обстоятельства уточняются.