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В Москве коронавирусом заразились более 121 тысячи человек 

Мария Иванова 48 минут назад
В Москве коронавирусом заразились более 121 тысячи человек
Фото: Reuters
За последние сутки в Москве выявили 5392 человека с коронавирусом, за все время в столице зарегистрировали 121 301 такого пациента, 100 480 из них — это активные случаи. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
За все время наблюдения в Москве выздоровели 19 642 пациента, скончались 1179.
Как писал «Рамблер», накануне в столице зафиксировали прирост в 6169 человек, за день до этого — 5551 человека, еще днем ранее — 5667.
Москва остается лидером по количеству выявленных пациентов с коронавирусом в России и по числу тестирований. Мэр города Сергей Собянин накануне заявил, что в Москве за 20 дней в три раза нарастили объем тестирований, количество госпитализаций в столице уже третью неделю остается стабильным и даже снижается.
Мэр отмечал со ссылкой на скрининговые исследования, что коронавирусом заражены от двух до 2,5 процента всего населения Москвы, то есть около 300 тысяч человек. Задача властей — максимально их выявить.
В топ-3 по количеству выявленных случаев входят Подмосковье (22 700 человек выявлены, 1582 из них выздоровели, 219 умерли) и Санкт-Петербург (8050 выявлены, 1784 излечились, 58 умерли).
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Новости Москвы , Общество , Сергей Собянин
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