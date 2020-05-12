Власти Москвы рассказали о системе, выявляющей авто без спецпропусков 

МОСКВА , 12 мая — РИА Новости. Система «Карантин» позволяет точечно выявлять владельцев авто, у которых отсутствует спецпропуск для проезда по городу, рассказал журналистам руководитель Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер.

"Мы разработали в Москве систему «Карантин», которая работает на камерах, которые расположены в Москве. Данная система имеет вид мобильного приложения, сотрудник полиции имеет возможность самостоятельно выбрать камеру по направлению к нему, и на планшет будут приходить те номера автомобиля, который едет без пропуска. Таким образом мы стараемся не нарушать нормальную жизнь людей, которые добросовестно оформили пропуска, при этом останавливать точечно только тех, у кого отсутствует пропуск", — рассказал Леглер.

Он отметил, что для работы системы не было установлено дополнительных камер.

"Прежде всего цель этой системы — предотвратить въезд людей с неоформленным пропуском", — отметил руководитель.

Как добавил замначальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве полковник полиции Алексей Диокин, сотрудники госавтоинспекции останавливают только транспортные средства, которые не имеют пропуск. Далее проводится разъяснительная работа с владельцем авто.

Кроме того, с начала введения пропускного режима сотрудники ГИБДД провели более 600 тысяч проверок пропусков у транспортных средств, въезжающих в город.