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Власти Москвы рассказали о системе, выявляющей авто без спецпропусков 

РИА Новости и ещё 1 5 часов назад
Власти Москвы рассказали о системе, выявляющей авто без спецпропусков
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Система «Карантин» позволяет точечно выявлять владельцев авто, у которых отсутствует спецпропуск для проезда по городу, рассказал журналистам руководитель Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер.
"Мы разработали в Москве систему «Карантин», которая работает на камерах, которые расположены в Москве. Данная система имеет вид мобильного приложения, сотрудник полиции имеет возможность самостоятельно выбрать камеру по направлению к нему, и на планшет будут приходить те номера автомобиля, который едет без пропуска. Таким образом мы стараемся не нарушать нормальную жизнь людей, которые добросовестно оформили пропуска, при этом останавливать точечно только тех, у кого отсутствует пропуск", — рассказал Леглер.
Он отметил, что для работы системы не было установлено дополнительных камер.
"Прежде всего цель этой системы — предотвратить въезд людей с неоформленным пропуском", — отметил руководитель.
Как добавил замначальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве полковник полиции Алексей Диокин, сотрудники госавтоинспекции останавливают только транспортные средства, которые не имеют пропуск. Далее проводится разъяснительная работа с владельцем авто.
Кроме того, с начала введения пропускного режима сотрудники ГИБДД провели более 600 тысяч проверок пропусков у транспортных средств, въезжающих в город.
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Новости Москвы , ГИБДД , Правительство Москвы , РИА Новости
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