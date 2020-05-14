Воздух в Москве стал чище

В период майских праздников в Москве было зафиксировано снижение концентрации диоксида азота в воздухе вблизи автотрасс в 1,3 раза.

Как сообщает RT cо ссылкой на Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы, данные автоматических станций, которые расположены в жилых кварталах столицы, указывают, что содержание в атмосферном воздухе оксида углерода, диоксида азота и диоксида серы снизилось в 1,3 раза, оксида азота — в 2 раза. А количество взвешенных частиц РМ10 в атмосфере упало в 1,5 раза.

В 2020 году майские праздники проходили на фоне периода самоизоляции, который характеризуется преимущественно пониженными концентрациями загрязняющих веществ, — говорится в сообщении департамента.