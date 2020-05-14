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В Москве зафиксировали снижение концентрации вредных веществ в воздухе 

News.ru и ещё 4 52 минуты назад
Воздух в Москве стал чище
Фото: globallookpress.com
В период майских праздников в Москве было зафиксировано снижение концентрации диоксида азота в воздухе вблизи автотрасс в 1,3 раза.
Как сообщает RT cо ссылкой на Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы, данные автоматических станций, которые расположены в жилых кварталах столицы, указывают, что содержание в атмосферном воздухе оксида углерода, диоксида азота и диоксида серы снизилось в 1,3 раза, оксида азота — в 2 раза. А количество взвешенных частиц РМ10 в атмосфере упало в 1,5 раза.
В 2020 году майские праздники проходили на фоне периода самоизоляции, который характеризуется преимущественно пониженными концентрациями загрязняющих веществ, — говорится в сообщении департамента.
Как писал NEWS.ru, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Нейра со ссылкой на ряд исследований заявила, что высокий уровень загрязнения воздуха может повышать риски летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией либо осложнять течение болезни.
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Комментарии
Новости Москвы , Общество , Экология , После праздников , Майские праздники , Мария Нейра , ВОЗ
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