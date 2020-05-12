Три памятника предложили арендовать «за 1 рубль»

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Москва представила инвесторам три исторических здания, которые можно будет арендовать по программе «1 рубль за 1 квадратный метр». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На открытый аукцион выставлены усадьба 1880 года, здание Басманной полицейской части, построенное на месте дома Трубецкого, а также часть первого в России конного завода.

«Программа позволяет сохранять исторический облик Москвы — за семь лет бизнес арендовал на таких условиях 70 зданий, 27 из которых — объекты культурного наследия», — рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Победителям предстоит за пять лет вернуть домам исторический облик. После завершения работ начинает действовать льготная арендная ставка на 49 лет. Общая площадь лотов — почти 1830 квадратных метров.