У москвичей начали проверять маски и перчатки

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Контролеры с 12 мая проводят проверки соблюдение масочного режима в общественном транспорте столицы. Об этом заявил Агентству городских новостей «Москва» и.о. руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Как писал «Рамблер», ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, действующие в столице для предотвращения распространения коронавируса, а также объявил, что с 12 мая ношение масок и перчаток в общественном транспорте станет обязательным. Нарушителям грозит штраф.

По словам Султанова, за обязательным ношением масок и перчаток в транспорте следят контролеры, а на станциях и в поездах рейды проводятся совместно с полицией.

«Появление в общественном транспорте только в маске или только в перчатках будет считаться нарушением. Если пассажир не будет использовать маску или перчатки, то ему грозит штраф в размере 5 тыс. рублей», — пояснил он.

Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» также подчеркнул, что цель контроля — «не выписать штраф, а повысить безопасность перевозок и предотвратить распространение вируса».