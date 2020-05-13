Москва готова снять ограничения

Проект подразумевает, что принятие соответствующего решения будет основываться на оценке темпов прироста заболевших, охвате тестирования и свободности коечного фонда в регионе за одну-две недели, а происходить в три этапа. На первом работу возобновит часть торговых объектов и будут разрешены прогулки с детьми и занятия спортом.

Вчера Шапошников заявил о готовности столицы к первому этапу снятия ограничений. При этом он отказался «акцентировать на каких-то четких цифрах», а также подчеркнул, что людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями следует соблюдать режим самоизоляции до полного снятия ограничений.