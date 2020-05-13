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Глава Мосгордумы: Москва готова к снятию ограничений 

Артём Кульша и ещё 17 25 минут назад
Москва готова снять ограничения
Фото: ТАСС
Москва готова к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом председатель Московской городской думы Алексей Шапошников заявил в эфире телеканала «Звезда».
6 мая, как сообщал «Рамблер», глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова объявила о разработке проекта рекомендаций по снятию ограничений, которые были введены из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Проект подразумевает, что принятие соответствующего решения будет основываться на оценке темпов прироста заболевших, охвате тестирования и свободности коечного фонда в регионе за одну-две недели, а происходить в три этапа. На первом работу возобновит часть торговых объектов и будут разрешены прогулки с детьми и занятия спортом.
Вчера Шапошников заявил о готовности столицы к первому этапу снятия ограничений. При этом он отказался «акцентировать на каких-то четких цифрах», а также подчеркнул, что людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями следует соблюдать режим самоизоляции до полного снятия ограничений.
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Новости Москвы , Общество , Алексей Шапошников , Анна Попова , Роспотребнадзор , Мосгордума , ТК "Звезда"
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