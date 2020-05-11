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Проценко раскрыл статистику по пациентам в реанимации 

РИА Новости 34 минуты назад
Проценко раскрыл статистику по пациентам на ИВЛ
Фото: © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, куда кладут больных COVID-19, Денис Проценко опубликовал в фейсбуке статистику по пациентам в стационаре.
По состоянию на воскресенье, в больнице лежат 338 человек, у 334 из них диагностировали пневмонию, у 205 подтвержден диагноз COVID-19.
Среди пациентов с пневмонией 7% находятся в крайне тяжелом состоянии, 58% — тяжелые.
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В реанимационном отделении больницы находятся 50 пациентов, из которых 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Среди помещенных в реанимацию пациентов четверым от 18 до 40 лет, 12 человек — от 41 до 60 лет и 34 старше 60 лет. Все подключенные к аппаратам ИВЛ больные старше 40 лет.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщила о более 3,9 миллиона зараженных, из которых около 274 тысяч умерли и свыше миллиона излечились.
По последним данным, в России выявили около 221 тысячи человек с коронавирусом, из них более чем 39 тысячам удалось победить инфекцию, 2009 пациентов скончались.
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Новости Москвы , Общество
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