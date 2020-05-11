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Собянин назвал пять условий нормальной жизни в «новой реальности» 

РИА Новости 19 минут назад
Собянин заявил о «новой реальности»
Фото: РИА Новости
Чтобы обеспечить нормальную жизнь в новой реальности с учетом ограничений, граждане России должны вести себя ответственно, должна появиться новая культура, предполагающая максимальную заботу о здоровье, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы должны обеспечить нормальную жизнь наших городов и регионов уже в какой-то новой реальности, исходя из тех ограничений и тех вызовов, которые перед нами стоят", — сказал Собянин на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.
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Он рассказал, что вместе с коллегами из регионов и правительством они долго обсуждали меры, которые необходимы, чтобы "обеспечить нормальную жизнь", были выделены пять ключевых направлений.
"Это и ответственное поведение граждан. И какая-то новая, наверное, культура, поведение, которое предполагает максимальную заботу о собственном здоровье и заботу о тех, кто рядом находится с ними. Это важнейшая, ключевая история", — добавил он.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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