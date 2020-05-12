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В Москве больные COVID-19 более 46 тысяч раз нарушили режим самоизоляции 

РИА Новости и ещё 21 5 часов назад
В Москве больные COVID-19 более 46 тысяч раз нарушили режим самоизоляции
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Более 46 тысяч нарушений самоизоляции совершили в Москве больные коронавирусом и совместно проживающие с ними, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
Он напомнил, что больные коронавирусной инфекцией обязаны оставаться дома до полного выздоровления и не подвергать других людей опасности заражения.
"За весь период действия режима повышенной готовности было выявлено свыше 46 тысяч подобных нарушений. Каждое нарушение фиксируется, и каждый нарушитель привлекается к административной ответственности. Сейчас, в условиях перехода к поэтапному возврату работы предприятий и организаций, строгое соблюдение правил самоизоляции приобретает еще большую важность", — сказал Данчиков.
Он отметил, что за прошедшие сутки количество таких нарушений превысило 3,5 тысячи случаев.
"Мы просим москвичей, которые на данный момент проходят лечение на дому, отнестись к соблюдению режима обязательной самоизоляции крайне серьезно и ответственно. Не подвергайте опасности здоровье и жизни окружающих вас людей", — отметил Данчиков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , РИА Новости
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