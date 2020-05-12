Москве предсказали первый этап ослабления самоизоляции 

В столице в скором времени может быть реализован первый этап отмены ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, заявил в эфире телеканала «Россия-24» главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров.
По его словам, да начала отмены карантинных мер в Москве «осталось совсем немного» времени. Никифоров добавил, что в столице очень большой «коечный фонд». При этом «поступление (больных) одно и то же каждый день», уверяет специалист. Это позволяет предположить, что вскоре московские власти приступят к ослаблению ограничений.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришли к выводу, что Россия в ближайшие дни выйдет на плато по заражению коронавирусом. Сотрудник ВОЗ Мелита Вуйнович подчеркнула, что темпы прироста новых заражений коронавирусом в РФ стабилизировались.