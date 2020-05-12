Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москве предсказали первый этап ослабления самоизоляции 

Павел Тиунов и ещё 22 3 часа назад
Москве предсказали первый этап ослабления самоизоляции
Фото: ТАСС
В столице в скором времени может быть реализован первый этап отмены ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, заявил в эфире телеканала «Россия-24» главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров.
По его словам, да начала отмены карантинных мер в Москве «осталось совсем немного» времени. Никифоров добавил, что в столице очень большой «коечный фонд». При этом «поступление (больных) одно и то же каждый день», уверяет специалист. Это позволяет предположить, что вскоре московские власти приступят к ослаблению ограничений.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришли к выводу, что Россия в ближайшие дни выйдет на плато по заражению коронавирусом. Сотрудник ВОЗ Мелита Вуйнович подчеркнула, что темпы прироста новых заражений коронавирусом в РФ стабилизировались.
Видео дня. Заммэра Новороссийска наказали за шашлыки с местной элитой
Комментарии
Новости Москвы , Мелита Вуйнович , Владимир Никифоров , Федеральное медико-биологическое агентство , ВОЗ , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские полицейские затребовали список евреев
Украинские полицейские затребовали список евреев
Певцову пожелали «мучений в аду»
Певцову пожелали «мучений в аду»
В Роспотребнадзоре раскрыли правду о ситуации в РФ
В Роспотребнадзоре раскрыли правду о ситуации в РФ
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
В ВОЗ сделали неожиданное заявление
В ВОЗ сделали неожиданное заявление
Видео
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
00:11
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
00:31
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
00:44
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
01:14
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
00:21
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
В мире США
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
00:15
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео стриптиза на автомойке в США
00:52
Опубликовано видео стриптиза на автомойке в США
В мире Общество
Кабмин уточнил способ обращения за выплатами семьям
00:22
Кабмин уточнил способ обращения за выплатами семьям
Общество Другое
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
01:04
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение